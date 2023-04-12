Эпидемия смеха в Танзании: как началась и сколько продлилась

Всем известно выражение "заразительный смех". Но мало кто догадывается о том, что в истории были случаи, когда данное выражение приобрело буквальное значение. Произошло это в Танзании в 1960-х. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

В конце января 1962 года три ученицы миссионерского интерната для девочек начали заливисто смеяться и долго не могли успокоиться. Очень скоро смеяться стали и другие девочки, а затем смех распространился по всей школе. "Эпидемия хохота" охватила 95 из 159 школьниц в возрасте от 12 до 18 лет.

У кого-то приступы смеха проходили через несколько часов, другие же истерично хохотали на протяжении 16 дней. Последние из-за смеха переутомлялись так сильно, что даже теряли сознание. Что интересно, как и во время самой настоящей эпидемии, в какой-то момент смех прекратился, но через несколько месяцев возник вновь.

В середине марта школу было решено закрыть, поскольку из-за хохота никто не мог сосредоточиться на учебе. Но затем эпидемия из Кашаша перекинулась на деревню Ншамба.

В апреле и мае приступы хохота зафиксировали уже у 217 сельчан, большинство из которых относилось к молодежи. После этого эпидемия пришла в среднюю школу для девочек в Рамашенье, где хохот атаковал 48 учениц.

Окончательно смех прекратился лишь спустя 1,5 года. Из-за неординарной эпидемии закрыли 18 школ, а пострадало за это время порядка 1000 человек.