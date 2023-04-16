Пасхальные приметы: что нельзя делать 16 апреля

В 2023 году Великий праздник Пасхи, который является главным событием в году для каждого православного верующего, празднуется в воскресенье 16 апреля.
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С самых древних времен среди наших предков формировались определенные поверья, запреты и ритуалы, нацеленные на достижение тех или иных благ.
Хорошей приметой считалось
- Поставить в детской комнате веточку вербы для здоровья и спокойствия ребенка.
- Умыться водой из колодца или ручья – предки верили, что такой ритуал позволит отогнать болезни.
- Любой желающий мог позвонить в колокола – таким образом человек защищает себя от бед на ближайший год.
- Одиноким девушкам важно было попасть на утреннюю праздничную службу, чтобы не упустить в ближайшее время встречу со своим суженым.
- В праздник старались щедро угощать куличами и пасхальными яйцами незнакомцев. Также обязательно собирались дружной компанией с родственниками за большим праздничным столом – Пасха являлась первым днем завершения Великого поста.
- Деньги в такой день стоит брать левой рукой, а отдавать – правой. Такой порядок соблюдали для привлечения благополучия.
- Праздничный стол стоило укрыть новой и чистой белоснежной скатертью.
- Утреннюю трапезу стоит начинать с пасхальных освященных угощений – кулича и яиц.
Плохие приметы
- Нельзя брать и давать деньги в долг. Не трогать купюры грязными руками.
- Ничего хорошего не сулил вынос мусора из дома в праздничный день. Это стоило отложить на завтра. Как и любую другую уборку.
- Играть свадьбу и венчаться в Пасху – к бедам и семейному несчастью.
- Наши предки верили, что увидеть во сне умершего родственника в любой из дней пасхальной недели – страшная примета, сулящая смерть одного из близких.
- Считалось, что человек, не посетивший в этот праздничный день храм, рискует весь будущий год страдать и болеть.