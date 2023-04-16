Как были устроены туалеты в Древнем Риме

Жители Древнего Рима обращали внимание на личную гигиену и принимали меры для ее поддержания в зависимости от своего социального статуса. Так, например, акведуки давали высшим слоям общества Вечного города доступ к чистой воде. Люди победнее довольствовались общедоступными местами: фонтанами, бассейнами, термами, расположенными по всему городу. А как жители решали вопрос с туалетом, рассказываем в материале «Рамблера».

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В домах богатых римлян были отдельные чистые и комфортабельные помещения, называемые латрины. Их обычно устраивали на открытом воздухе или внутри дома на верхнем этаже. Сиденья были сделаны из мрамора, камня или дерева и имели форму кресла (или скамьи), оборудованного сливом. Кроме того, в некоторых домах использовали туалетную бумагу из мягкой ткани или губки.

Однако общественные древнеримские туалеты, которые возводили не только в больших городах, но и даже в военных фортах и крохотных поселениях, были гораздо примитивнее. Они были общими для мужчин и женщин, не имели дверей и стен — люди могли видеть друг друга во время их использования. Обычно публичные уборные представляли собой большие траншеи, над которыми было сооружено нечто, похожее на современные общественные туалеты, с деревянными или каменными сиденьями. К ним был проведен водопровод, чтобы отходы текли через траншею в реки или выкопанные под них специальные ямы.

А вот большинство обычных домов не были подключены к этой системе, поэтому туалетные отходы из домов, которые большинство людей собирали в горшки, часто выбрасывались на боковые улицы и в переулки.