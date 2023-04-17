Девушка сделала ДНК-тест дочери и удивилась результату

Пользовательница под ником Ok-Willingness-8757 сделала тест ДНК восьмилетней дочери, чтобы узнать, кто ее отец. Оказалось, что девочка родилась от мужа юзерши. История появилась на платформе Reddit.

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Автор поста в 15 лет проснулась на заднем сиденье своей машины после вечеринки, ничего не помня. На тот момент девушка ни с кем не встречалась. Когда спустя несколько месяцев героиня истории пожаловалась на плохое самочувствие в школьном медпункте и по совету медсестры сделала тест на беременность, выяснилось, что девушка беременна.

Когда у пользовательницы Reddit родилась дочь, в гости стал часто приходить сосед на два года старше, который в детстве присматривал за ней и ее братом. Молодой человек еще учился в колледже, но заботился о ребенке, покупал детскую одежду и игрушки. Когда девочке исполнилось три года, героиня истории стала встречаться с соседом, а через полгода они стали мужем и женой.

До свадьбы у пары не было интимных отношений, поскольку семья молодого человека очень религиозна. Постепенно у дочки рассказчицы стало проявляться внешнее сходство с мужем. Автор поста сделала тест ДНК, и он показал, что девочка родилась от молодого человека, который в итоге стал для нее отцом.