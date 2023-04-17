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Какие задачи предлагают решить на собеседовании в Google

Собеседование в такую высокотехнологичную компанию состоит из нескольких этапов. Сначала работодатель отсматривает резюме кандидатов и проводит с ними первичные собеседования. Уже на этом этапе HR может отбросить несколько десятков кандидатов на вакансию.

Какие задачи предлагают решить на собеседовании в Google
© Unsplash

После этого этапа идет тестирование, в рамках которого соискателям предлагают решить определенные задачи. Им моделируют ситуацию и задают вопросы. Как правило, они касаются работы, интеграции человека в сообщество или того, как он ведет себя в кризисных ситуациях. Примеры задач — в материале “Рамблера”.

Про таблетки

Перед вами стоит пять баночек с таблетками. В одной из них таблетки просрочены. Узнать это можно по весу таблетки. Свежая весит 10 граммов, а испорченная — 9 граммов. Есть весы, но использовать их можно только один раз. Как вы поймете, в какой из банок таблетки испорчены?

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Про автомат с напитками

Перед вами стоит три машины для напитков. Одна выдает только чай, другая только кофе, а третья и чай и кофе, но порядок определяется случайно. На складе перепутали наклейки на автоматы и теперь их нужно расположить в правильном порядке. Каждый автомат выдает напиток за одну монету. Сколько монет потребуется для того, чтобы определить, что выдает каждый из автоматов?

Про комнаты и лампы

Вы находитесь в комнате с тремя выключателями. В соседней комнате за закрытой дверью есть три лампы, каждая из которых подключена к определенному выключателю. Перейти в комнату с лампами можно только один раз. Как определить, к какому выключателю подсоединена каждая из ламп?

Ответы: Каждая задача не предполагает правильный или неправильный ответ. Компании нужно понимать, как каждый соискатель будет решать задачу. Им нужно прослеживать логические цепочки и понимать, чем будет руководствоваться кандидат при решении определенной задачи. Так руководители понимают, какие задачи можно доверить человеку и подходит ли он на вакансию.

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