Горгона Медуза: как на самом деле звали мифическое чудовище

Горгона Медуза — наиболее известная из трех сестер горгон, чудовищ с женским лицом и ядовитыми змеями вместо волос. Однако мало кто знает, как на самом деле звали легендарную героиню древнегреческой мифологии. Об этом рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Caravaggio Caravaggio

По версии мифа, изложенного Овидием в «Метаморфозах», Медуза была прекрасной девушкой с красивыми волосами. Бог Посейдон, превратившись в птицу, изнасиловал ее в храме богини Афины, куда Медуза бросилась в поисках защиты от его преследования. Боги разгневались на девушку за осквернение храма и приказали Афине наказать ее. Богиня войны превратила волосы Медузы в змей и сделала ее лицо настолько ужасным, что только один взгляд на нее превращал смотрящего в камень. Таким образом, она стала единственной смертной горгоной, а имя ее так и осталось — Медуза. К слову, именно в честь несчастной девушки назвали морских медуз, которые напоминают чудовищ с волосами-змеями.

Как известно, горгону Медузу убил Персей по приказу царя Полидекта. Юный герой отрубил голову чудовищу, смотря в отражение на полированном медном щите Афины. От бессмертных сестер горгоны (Сфены и Эвриалы) Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав добытый трофей в виде головы Медузы в заплечную сумку.