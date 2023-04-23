Почему на всех долларовых купюрах напечатана одна фраза
22-23 апреля 1864 года конгресс США принял закон, согласно которому на всех монетах и купюрах должна быть надпись "In God we trust". О том, почему именно эта фраза красуется на всех долларах в мире, читайте в материале "Рамблера".
Фраза «In God we trust» также переводится как «На Бога мы уповаем/верим» — официальный девиз Соединенных Штатов, а также девиз американского штата Флорида. Он был принят Конгрессом США в 1956 году, заменив E pluribus unum («Из многих один»).
Хотя самые ранние упоминания этой фразы можно найти в середине 19 века, истоки этой фразы как политического девиза восходят к временам Гражданской войны в США, когда сторонники Союза хотели подчеркнуть свою привязанность к Богу и поднять боевой дух.
Заглавная форма «IN GOD WE TRUST» впервые появилась на двухцентовой монете в 1864 году и постепенно стала общепринятой среди американцев. Гораздо более широкое распространение последовало в 1950-х годах. Первые почтовые марки с девизом появились в 1954-м.
Девиз на валюте
В письме от 13 ноября 1861 года преподобный Марк Р. Уоткинсон из Ридливилля, штат Пенсильвания (пастор баптистской церкви Проспект-Хилл в современном Проспект-парке), обратился в министерство финансов США с просьбой добавить заявление, признающее «Всемогущего Бога на наших монетах», чтобы «избавить нас от позора язычества».
По крайней мере, часть мотивации состояла в том, чтобы объявить, что Бог был на стороне Союза в Гражданской войне, учитывая, что конституция Конфедерации , в отличие от Союза, призвала Бога. Это мнение разделяли и другие граждан.
Министр финансов при президенте Аврааме Линкольне Сэлмон Чейз, пожизненный евангельский член епископальной церкви, известный своими публичными проявлениями набожности, быстро отреагировал на предложение.
Создавались возможные проекты, которые включали бы религиозную фразу. Важно, что итоговый проект фразы написан на латинский манер, то есть с измененным порядком слов, что еще больше подчеркивает религиозность мысли.