Почему на всех долларовых купюрах напечатана одна фраза

22-23 апреля 1864 года конгресс США принял закон, согласно которому на всех монетах и купюрах должна быть надпись "In God we trust". О том, почему именно эта фраза красуется на всех долларах в мире, читайте в материале "Рамблера".

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Фраза «In God we trust» также переводится как «На Бога мы уповаем/верим» — официальный девиз Соединенных Штатов, а также девиз американского штата Флорида. Он был принят Конгрессом США в 1956 году, заменив E pluribus unum («Из многих один»).

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Хотя самые ранние упоминания этой фразы можно найти в середине 19 века, истоки этой фразы как политического девиза восходят к временам Гражданской войны в США, когда сторонники Союза хотели подчеркнуть свою привязанность к Богу и поднять боевой дух.

Заглавная форма «IN GOD WE TRUST» впервые появилась на двухцентовой монете в 1864 году и постепенно стала общепринятой среди американцев. Гораздо более широкое распространение последовало в 1950-х годах. Первые почтовые марки с девизом появились в 1954-м.

Девиз на валюте

В письме от 13 ноября 1861 года преподобный Марк Р. Уоткинсон из Ридливилля, штат Пенсильвания (пастор баптистской церкви Проспект-Хилл в современном Проспект-парке), обратился в министерство финансов США с просьбой добавить заявление, признающее «Всемогущего Бога на наших монетах», чтобы «избавить нас от позора язычества».

По крайней мере, часть мотивации состояла в том, чтобы объявить, что Бог был на стороне Союза в Гражданской войне, учитывая, что конституция Конфедерации , в отличие от Союза, призвала Бога. Это мнение разделяли и другие граждан.

Министр финансов при президенте Аврааме Линкольне Сэлмон Чейз, пожизненный евангельский член епископальной церкви, известный своими публичными проявлениями набожности, быстро отреагировал на предложение.