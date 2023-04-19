Откуда пошло выражение "зуб даю"

Когда нужно убедить собеседника в точности своих слов, показать свою уверенность в чем-либо, многие употребляют фразу "зуб даю". Это выражение используют и в качестве обещания, например: "Точно сделаю, зуб даю". Говоря так, человек заверяет, что обязательно выполнит договоренности. По значению "зуб даю" можно сравнить с фразами "мамой клянусь" или "во что бы то ни стало".

© Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

Со значением выражения все понятно, но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда оно пошло и зачем кому-то давать свой зуб? Отвечаем на этот вопрос в материале "Рамблера".

Выражение "зуб даю" появилось относительно недавно, предположительно, в конце XX века, так как записано оно только в одном словаре — "Словаре русского арго" 1980-1990-х годов Владимира Елистратова.

Существует две версии его происхождения. Согласно первой, выражение пришло из тюремного жаргона. Так как в неволе у человека нет ничего ценного, что можно предложить в качестве залога, заключенный "давал зуб" и публично обещал его вырвать, если его слова окажутся неправдой. Вырывать зуб больно, а еще на его месте не вырастет новый, поэтому лишиться его за вранье никто не хочет.