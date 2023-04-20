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1 час назад

Акулинин день: что нельзя делать 20 апреля

Мира Маркина

Православная церковь 20 апреля чтит память христианской мученицы Акилини. В ее честь в народе день прозвали Акулининым.

Акулинин день: что нельзя делать 20 апреля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

С этой датой на Руси было связано много запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Акулинин день плохой приметой считалось смотреть в окно, когда стемнеет, а еще подглядывать в чужие окна. Это чревато тем, что можно привлечь в свой дом нечисть и несчастья.

Поверья гласят, что в это время просыпаются русалки, поэтому наши предки приносили на берег реки чистые рубашки, а на пороге оставляли гребни, чтобы задобрить обитательниц водоемов. Поэтому не стоит 20 апреля ругаться, мусорить рядом с водоемами и кидать что-то в воду, иначе можно разгневать русалок.

Нельзя в Акулинин день тратить деньги до последней копейки. Согласно приметам, их потом будет очень сложно заработать, и придется столкнуться с затяжной бедностью. С финансовыми проблемами можно встретиться также, если разрезать новый батон хлеба после захода солнца.

Откуда пошло выражение "зуб даю"

Не стоит 20 апреля скандалить в чужом доме. Наши предки верили, что так можно разозлить Домового и причинить себе вред. Если сегодня пошел дождь, лучше не сушить зонтик и куртки в спальне, иначе можно занести ссоры и проблемы в личную жизнь. По погоде 20 апреля на Руси судили о погоде 20 сентября.

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