Акулинин день: что нельзя делать 20 апреля

Православная церковь 20 апреля чтит память христианской мученицы Акилини. В ее честь в народе день прозвали Акулининым.

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С этой датой на Руси было связано много запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Акулинин день плохой приметой считалось смотреть в окно, когда стемнеет, а еще подглядывать в чужие окна. Это чревато тем, что можно привлечь в свой дом нечисть и несчастья.

Поверья гласят, что в это время просыпаются русалки, поэтому наши предки приносили на берег реки чистые рубашки, а на пороге оставляли гребни, чтобы задобрить обитательниц водоемов. Поэтому не стоит 20 апреля ругаться, мусорить рядом с водоемами и кидать что-то в воду, иначе можно разгневать русалок.

Нельзя в Акулинин день тратить деньги до последней копейки. Согласно приметам, их потом будет очень сложно заработать, и придется столкнуться с затяжной бедностью. С финансовыми проблемами можно встретиться также, если разрезать новый батон хлеба после захода солнца.