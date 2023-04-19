Что такое «Движение 19 апреля» и за что оно боролось

"Движение 19 апреля" когда-то знала вся Латинская Америка. Подробнее об том, за что боролись его участники и почему так назывались, читайте в материале "Рамблера".

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Movimiento 19 de Abril («Движение 19 апреля») , колумбийская марксистская партизанская группа, объединившаяся в 1973—74 годы и демобилизованная в 1990, преобразовавшаяся в легитимную политическую партию Alianza Democrática M-19.

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Группа была основана диссидентами Густавом Рохас Пинилья , возглавлявший Acción Nacional Popular (Anapo), недовольных коммунистов и партизан . В отличие от других существующих колумбийских партизанских групп, М-19 были ориентированы на города. М-19 избегал международных (например, советских, китайских и кубинских) революционных моделей в пользу социалистической идеологии , основанной на собственной истории Колумбии .

Название движения произошло от даты президентских выборов 1970 года, которые, по утверждению группы, должен был выиграть Рохас Пинилья.

М-19 впервые привлекла внимание всей страны, когда ее члены украли меч, принадлежавший Симону Боливару . Группа часто предпринимала дерзкие боевые действия. В 1976 году, например, она похитила и убила профсоюзного лидера, которого профсоюзы заклеймили как предателя. В канун Нового 1978 года члены М-19 проникли в арсенал колумбийской армии в Боготе и украли оружие. В 1980 году группа похитила гостей, присутствовавших на коктейльной вечеринке в посольстве Доминиканской Республики в Боготе.

В 1982 году колумбийский президент Белисарио Бетанкур, пришедший к власти, подчеркивая свое стремление к миру с партизанами страны, подписал закон об амнистии почти всем повстанцам.

Секретные встречи между Бетанкуром и М-19 начались в октябре 1983 г. В августе 1984 г. М-19 подписали соглашение о «перемирии и национальном диалоге», но в июле 1985 г. перемирие было нарушено, и боевые действия возобновились. В ноябре партизаны М-19 вошли во Дворец правосудия в Боготе и взяли множество заложников. Когда военные штурмовали здание, было убито около 100 человек, в том числе половина судей Верховного суда Колумбии .