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5 школьных загадок, которые заводят в тупик взрослых

Загадки помогают расширить кругозор, наблюдательность и эрудицию. Однако порой с детскими головоломками не под силу справиться даже взрослыми.

5 школьных загадок, которые заводят в тупик взрослых
© Unsplash

Проверьте себя – удастся ли вам разгадать загадки из подборки "Рамблера".

Ответы на вопросы ищите в конце материала.

Загадки

1. Три врача говорят, что Саша их брат. Саша говорит, что у него нет братьев. Кто врет?

2. Каждая из пяти сестер занята делом. Первая читает книгу, вторая – готовит, третья – играет в шахматы, а четвертая занимается стиркой. Что делает пятая?

3. В сумме возраст отца и сына – 66 лет. Возраст отца – возраст сына наоборот. Сколько им лет? (три варианта ответа)

4. Вы – пилот самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя пересадками в Праге. Как фамилия летчика?

5. Двое мужчин играют в шахматы. Они сыграли пять партий. Каждый выиграл по три. Как?

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Ответы

1. У Саши есть три сестры, и они врачи.

2. Играет в шахматы.

3. 51 и 15, 42 и 24, 60 и 6.

4. Ваша фамилия.

5. Они не играли друг против друга.

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