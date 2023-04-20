5 школьных загадок, которые заводят в тупик взрослых

Загадки помогают расширить кругозор, наблюдательность и эрудицию. Однако порой с детскими головоломками не под силу справиться даже взрослыми.

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Проверьте себя – удастся ли вам разгадать загадки из подборки "Рамблера".

Ответы на вопросы ищите в конце материала.

Загадки

1. Три врача говорят, что Саша их брат. Саша говорит, что у него нет братьев. Кто врет?

2. Каждая из пяти сестер занята делом. Первая читает книгу, вторая – готовит, третья – играет в шахматы, а четвертая занимается стиркой. Что делает пятая?

3. В сумме возраст отца и сына – 66 лет. Возраст отца – возраст сына наоборот. Сколько им лет? (три варианта ответа)

4. Вы – пилот самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя пересадками в Праге. Как фамилия летчика?

5. Двое мужчин играют в шахматы. Они сыграли пять партий. Каждый выиграл по три. Как?

Ответы

1. У Саши есть три сестры, и они врачи.

2. Играет в шахматы.

3. 51 и 15, 42 и 24, 60 и 6.

4. Ваша фамилия.