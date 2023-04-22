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5 вопросов из "Кто хочет стать миллионером?", которые не по зубам даже эрудитам

"Кто хочет стать миллионером?" – одна из самых популярных интеллектуальных викторин на российском телевидении, которая остается востребованной десятилетиями.

5 вопросов из "Кто хочет стать миллионером?", которые не по зубам даже эрудитам
© Unsplash

Лишь немногим счастливчикам удавалось выиграть максимальную сумму, ведь с каждым раундом вопросы становятся все сложнее.

Проверьте себя – удастся ли вам ответить на самые сложные вопросы из игры. Ищите их в материале "Рамблера".

Вопросы

1. Какой плод на латыни называется "армянской сливой"?

а) Абрикос

б) Алыча

в) Персик

г) Айва

2. Чье произведение стало основой современного гимна Австрии?

а) Штраус

б) Шуберт

в) Шуман

г) Моцарт

3. Где проходила конференция, на которой Клара Цеткин предложила праздновать Международный женский день?

а) Копенгаген

б) Берн

в) Лейпциг

г) Берлин

4. Как домочадцы Чехова прозвали мангуста, привезенного писателем с Цейлона?

а) Сволочь

б) Дурачок

в) Гад

г) Скотина

5 хитрых вопросов из "Что? Где? Когда?" на остроумие и смекалку

5. Какой словарной статьи нет в толковом словаре Владимира Даля?

а) Чебурахать

б) Чеколдыкать

в) Чекошиться

г) Чекать

Ответы

1 – а, 2 – г, 3 – а, 4 – а, 5 – в.

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