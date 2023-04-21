День Родиона Ледолома: что нельзя делать 21 апреля

21 апреля православные верующие вспоминают святого Иродиона – апостола от семидесяти. По преданию Иродион был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

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В народном календаре этот день именуется днем Родиона Ледолома.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 21 апреля

Сегодня нельзя уходить далеко из дома и проводить много времени на улице. В противном случае, непогода может застать врасплох.

Кроме того, 21 апреля нельзя спать днем – будет болеть голова.

На Родиона Ледолома активны Водяной и русалки, поэтому нельзя набирать воду из природных источников.

21 апреля – неподходящий день для стрижки и окрашивания волос.

Сегодня нельзя планировать и начинать важные дела.

Приметы

Солнечный день и ясная ночь предвещают хорошее лето с богатым урожаем.

Если день пасмурный, а луну плохо видно, лето будет ненастным и урожай скудным.

Луна красноватого оттенка предвещает либо грозу, либо теплый день.