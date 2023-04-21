День Родиона Ледолома: что нельзя делать 21 апреля
21 апреля православные верующие вспоминают святого Иродиона – апостола от семидесяти. По преданию Иродион был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
В народном календаре этот день именуется днем Родиона Ледолома.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 21 апреля
Сегодня нельзя уходить далеко из дома и проводить много времени на улице. В противном случае, непогода может застать врасплох.
Кроме того, 21 апреля нельзя спать днем – будет болеть голова.
На Родиона Ледолома активны Водяной и русалки, поэтому нельзя набирать воду из природных источников.
21 апреля – неподходящий день для стрижки и окрашивания волос.
Сегодня нельзя планировать и начинать важные дела.
Приметы
Солнечный день и ясная ночь предвещают хорошее лето с богатым урожаем.
Если день пасмурный, а луну плохо видно, лето будет ненастным и урожай скудным.
Луна красноватого оттенка предвещает либо грозу, либо теплый день.
Если вороны уселись носами в одну сторону, с той стороны придет ветер.