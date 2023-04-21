5 вопросов из первой в истории «Своей игры», которые осилят только умники

"Своя игра" – одно из самых популярных интеллектуальных шоу на российском телевидении, которая в следующем году отметит 30-летие.

© Кадр из телепередачи

Несмотря на свой возраст, программа не теряет актуальности и продолжает собирать у экраны тысячи телезрителей.

"Рамблер" решил вспомнить несколько вопросов из первой в истории "Своей игры". Проверьте себя – удастся ли вам ответить на них?

Вопросы

1. Первой передачей советского телевидения в 1939 году был репортаж об открытии...?

2. Именно с этим ударом курантов на Спасской башне наступает Новый год.

3. Для нас это название популярнейшего киносборника, а раньше это турецкое слово означало смесь самых разнообразных сладостей.

4. У халифов он был желтый, у византийцев – черный, у албанцев – без клюва и когтей. А в России он иной.

5. Их было 17, но они уместились в 12, а мы впервые увидели их в 1973 году.

Ответы

1) Съезда КПСС – XVIII съезда ВКП(б).

2) С первым ударом.

3) Ералаш.

4) Орел.