$81.62-0.0489.46+0.09

5 вопросов из первой в истории «Своей игры», которые осилят только умники

"Своя игра" – одно из самых популярных интеллектуальных шоу на российском телевидении, которая в следующем году отметит 30-летие.

5 вопросов из первой в истории «Своей игры», которые осилят только умники
© Кадр из телепередачи

Несмотря на свой возраст, программа не теряет актуальности и продолжает собирать у экраны тысячи телезрителей.

"Рамблер" решил вспомнить несколько вопросов из первой в истории "Своей игры". Проверьте себя – удастся ли вам ответить на них?

Вопросы

1. Первой передачей советского телевидения в 1939 году был репортаж об открытии...?

2. Именно с этим ударом курантов на Спасской башне наступает Новый год.

3. Для нас это название популярнейшего киносборника, а раньше это турецкое слово означало смесь самых разнообразных сладостей.

4. У халифов он был желтый, у византийцев – черный, у албанцев – без клюва и когтей. А в России он иной.

5. Их было 17, но они уместились в 12, а мы впервые увидели их в 1973 году.

5 хитрых вопросов из "Что? Где? Когда?" на остроумие и смекалку

Ответы

1) Съезда КПСС – XVIII съезда ВКП(б).

2) С первым ударом.

3) Ералаш.

4) Орел.

5) "Семнадцать мгновений весны".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий