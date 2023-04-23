Красная горка: приметы и обычаи 23 апреля
Пасхальная неделя завершается праздником Красная горка. В этом году этот день отмечается 23 апреля. Издавна Красная горка является одним из самых любимых праздников всех православных христиан.
Множество приметы и поверий, связанных с этим днем, формировались нашими предками целыми столетиями. Одна из главных особенностей этого дня – многочисленные свадьбы. Заключить брак на Красную горку считалось залогом счастья в семье. Существует даже поговорка "Кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется".
В этот день запрещалось
- Посещать кладбища. В этот праздник нежелательно тревожить усопших. Для этого предназначена вся следующая неделя, начинающаяся после Красной горки с понедельника. Она стартует праздником Радоница – днем, когда принято посещать кладбища с поминальной едой и приводить в порядок могилы усопших родственников.
- Заниматься огородом, сеять семена, сажать рассаду – такие всходы не дадут хорошего урожая.
- Ссориться с родственниками и друзьями, в противном случае грозят семье беды и несчастья.
- Надевать старую и грязную одежду, чтобы не навлечь нищету.
- Пользоваться поврежденной посудой.
- Выбрасывать еду – ее стоит отдать питомцам или домашнему скоту.
Погодные приметы
- Ясная погода в этот день сулит хороший урожай летом.
- Ветреная и холодная погода сегодня предвещает дождливый июнь.
- Мало звезд на небе – погода будет хорошей, а небо ясным.