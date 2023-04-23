Красная горка: приметы и обычаи 23 апреля

Пасхальная неделя завершается праздником Красная горка. В этом году этот день отмечается 23 апреля. Издавна Красная горка является одним из самых любимых праздников всех православных христиан.

Множество приметы и поверий, связанных с этим днем, формировались нашими предками целыми столетиями. Одна из главных особенностей этого дня – многочисленные свадьбы. Заключить брак на Красную горку считалось залогом счастья в семье. Существует даже поговорка "Кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется".