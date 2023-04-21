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Почему европейцы долго живут с родителями

Большинство европейцев, согласно статистике, довольно долго живут с родителями. В разных странах европы возраст самостоятельной жизни варьируется от 26 до 30 лет. Это связано с социальными, культурными и экономическими особенностями некоторых стран.

Почему европейцы долго живут с родителями
© Unsplash

О том, почему в Европе дети поздно съезжают от родителей, — в материале “Рамблера”.

Нет денег для переезда

Во всей Европе недвижимость очень дорогая, а молодые люди предпочитают как можно раньше реализовывать себя в карьере. Поэтому они не могут позволить себе жить в деревнях, а в городах даже снять квартиру может быть проблемой. Поэтому молодые люди в Европе часто снимают квартиры вместе с друзьями до того, как обретут свою семью.

Родители продолжают обеспечивать детей

Еще одна причина кроется в том, что детям просто комфортно жить с родителями, так как те продолжают работать и обеспечивать их. В Европе гораздо больше долгожителей и граждане долго не уходят на пенсию. Это породило еще одну проблему: их дети не хотят трудиться и работать на себя. Поэтому долго живут с родителями.

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Семейные традиции

В некоторых странах съезжать молодежи запрещают семейные традиции. Так происходит, например, в Финляндии. Там принято переезжать из родного дома только в том случае, если у человека есть серьезные намерения по отношению к своему партнеру. Поэтому в Финляндии можно редко встретить человека, который живет один. Всю жизнь они проводят в тесном контакте с семьей — родителями или супругами.

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