Почему европейцы долго живут с родителями

Большинство европейцев, согласно статистике, довольно долго живут с родителями. В разных странах европы возраст самостоятельной жизни варьируется от 26 до 30 лет. Это связано с социальными, культурными и экономическими особенностями некоторых стран.

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О том, почему в Европе дети поздно съезжают от родителей, — в материале “Рамблера”.

Нет денег для переезда

Во всей Европе недвижимость очень дорогая, а молодые люди предпочитают как можно раньше реализовывать себя в карьере. Поэтому они не могут позволить себе жить в деревнях, а в городах даже снять квартиру может быть проблемой. Поэтому молодые люди в Европе часто снимают квартиры вместе с друзьями до того, как обретут свою семью.

Родители продолжают обеспечивать детей

Еще одна причина кроется в том, что детям просто комфортно жить с родителями, так как те продолжают работать и обеспечивать их. В Европе гораздо больше долгожителей и граждане долго не уходят на пенсию. Это породило еще одну проблему: их дети не хотят трудиться и работать на себя. Поэтому долго живут с родителями.

Семейные традиции