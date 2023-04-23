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Стало известно, какое требование к секретаршам было главным

Историк и журналист Валерий Бурт в разговоре с изданием "Мослента" рассказал, по какому принципу отбирали кандидатов на должность секретаря-машиниста.

Стало известно, какое требование к секретаршам в СССР было основным
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В Советском союзе после появления печатных машинок трудно было представить приемную какого-либо столичного учреждения, в которой бы не раздавался стук по клавишам. Секретарши ежедневно печатали множество приказов и других важных документов на этом агрегате.

Руководство, занимаясь поиском подходящей кандидатуры на должность секретаря выдвигало особенные требования: помимо начального профессионального образования, кандидат должен был уметь производить по печатной машинке не менее 200 ударов в минуту.

Как жили и кому помогали советские машинистки

Несомненно, так же важна была и грамотность соискателя – тексты нужно было печатать не только быстро, но и без ошибок.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне перечислили любимые продукты из ассортимента магазинов СССР.

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