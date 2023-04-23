3 популярные приметы, которые имеют научное объяснение

Не все склонны полагаться на приметы, считая их пережитками прошлого и народными фантазиями, однако от некоторых из них все же не стоит так легкомысленно отмахиваться. Рассказываем, почему не все суеверия бывают голословными, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Простая просьба Кадр из фильма "Простая просьба

Начнем с примет, связанных с погодой. Часто люди говорят, что низко летающие ласточки — к дождю, и этому утверждению есть логичное объяснение. Дело в том, что животные, в отличие от человека, остро чувствуют любые изменения окружающей среды. Так, например, перед любыми осадками атмосферное давление понижается, а влажность повышается, что вынуждает всех мошек опускаться ближе к земле, за ними следуют и ласточки, которым захотелось перекусить. Люди десятками (и даже сотнями) лет наблюдали подобные явления, так и появилась эта примета.

Еще одно популярное суеверие связано с серебром: раньше считалось, что, если этот металл начал чернеть — это явный признак сглаза. Наши предки тут же бросались к ведуньям и местным колдунам, чтобы снять порчу и обезопасить себя и свою семью. Сейчас же современные люди понимают, что чернеющее серебро — это нормальной и естественный процесс, и с темной магией он никак не связан. Однако серебро меняет цвет не только из-за природных причин. Потемневший металл иногда свидетельствует о проблемах в организме человека: например, у больного с потом может выделяться сера и вступать в химическую реакцию с серебром.