Как Карл III нарушил королевский протокол и попал в мировые таблоиды

Карл III вошел в историю как монарх, дольше всех ждавший престола — за это время Чарльз уже успел неоднократно нарушить протокол и попасть во все мировые таблоиды. Как именно он пошел против правил королевского двора, читайте в материале «Рамблера».

Будущий король не только выступал ярым защитником окружающей среды и адресовал послания к политикам, но и попадал в газетные заголовки по весьма неожиданным и иногда щекотливым поводам. Так, например, на втором году обучения в шотландской школе-интернате Гордонстоун в Морей принц Чарльз и несколько сокурсников ужинали в отеле Crown. Как сообщает газета Scottish Daily Express, Его Высочество в разгар трапезы осмелился подойти к бару и заказать алкогольный напиток. К несчастью для него, репортер таблоида, находившийся в пабе, заметил, как Чарльз просит налить ему вишневый бренди, и опубликовал историю о том, как принц распивает крепкие напитки, не достигнув установленного законом возраста 18 лет. Принц утверждал, что это был, «первый напиток, который пришел ему в голову». Его телохранитель был уволен после инцидента, что сильно расстроило наследника, считавшего его своим близким другом.