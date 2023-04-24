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Почему в Европе престижно жить у кладбища

Самыми лучшими квартирами в Европе считаются те, которые расположены около кладбищ. Именно там находится самое дорогое жилье. Россияне считают это дикостью, так как в славянской культуре кладбища связаны с неприятными суевериями.

Почему в Европе престижно жить у кладбища
© Unsplash

О том, почему в Европе самое престижное жилье находится у кладбища, — в материале “Рамблера”.

Исторический район

В Европе расположено много старинных кладбищ, которые функционируют до сих пор. Там продолжают организовывать захоронения. При этом они расположены в исторических районах города. Чем длиннее история у города, тем лучше в нем жить. Европейцы любят и чтут свою историю и предпочитают старый фонд новостройкам, и это — одна из причин дороговизны такого жилья.

Близость к родственникам

Чем ближе находится жилье к фамильному кладбищу, тем удобнее навещать своих родственников. В Европе на кладбищах много заброшенных могил, так как семьям не всегда удается постоянно посещать захоронения родственников. Если квартира находится рядом с кладбищем, делать это гораздо легче, и так можно отдать дань памяти предкам.

Где находится самое дорогое кладбище в мире

Достопримечательность

В Европе к кладбищам относятся не как к местам захоронения, а как к достопримечательностям. Могилы там могут быть целыми произведениями искусства. Сейчас их даже называют “мемориальными парками”, чтобы у людей не было негативной привязки к месту. На некоторые кладбища водят экскурсии и туристические группы съезжаются из разных стран.

Отсутствие суеверий

В Европе традиции развивались по-другому, поэтому там нет суеверий о кладбищах. Они не используют приметы и не оберегают себя от мест захоронения, так как не видят в них мистики и угрозы. Поэтому любой европеец спокойно относится к тому, что из его окон будут видны могилы.

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