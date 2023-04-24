Что спортсмены делали с мячом, который весил 23 килограмма

В 90-е годы XIX века на свет появилась игра, о которой в наши дни вряд ли кто-то помнит. Хотя известно о ней в короткое время стало практически всему миру.

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Обязательным атрибутом для нее был мяч. И именно он приковывал к себе внимание болельщиков. Зрители не только следили за перемещением мяча по полю, но неизменно удивлялись и восхищались его размерами. Неудивительно, ведь его вес составлял без малого 23 килограмма.

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О том, кто придумал эту необычную игру, как она называлась, и где в нее играли, читайте в материале «Рамблера».

Игра под названием пушбол появилась на свет с легкой руки студентов Гарвардского университета в конце XIX столетия. Некто М.Г. Крейн описал новое спортивное развлечение и составил для него свод правил. Удивительно, но пушбол стал официальным видом спорта.

В этой игре принимали две команды, в каждой из которых было по 11 человек. Задачей спортсменов было загнать в ворота мяч.

Состязания проходили на поле, размером почти совпадающее с площадью футбольного поля, по краям которого с каждой стороны располагались по две стойки высотой 5,5 м, над которыми на высоте 2,1 метра возвышалась горизонтальная перекладина. Это и были ворота. К слову, вратарей в каждой команде было сразу два.

Такой размер ворот был необходим для того, чтобы мяч в них просто поместился.

Мяч в пушболе представлял, по всей вероятности, главный интерес. Его диаметр составлял 183 сантиметра, а вес приближался в 23 килограммам (если быть точнее — 22 килограмма 700 граммов). Разумеется, передавать друг другу такой огромный спортивный снаряд ногами игроки просто не могли. Их задачей было общими усилиями, наваливаясь на мяч, или подняв его всем вместе на руки, доставить его к воротам соперника. Те же, в свою очередь, должны были им помешать.

В случае, если игрокам удавалось прокатить мяч между вертикальными стойками ворот, команда получала 5 баллов, если мяч просто выкатывался за линию за воротами — 2 балла, ну а в случае, когда спортсмены, изловчившись, перебрасывали огромный мяч через горизонтальную балку, в их «актив» уходили 8 баллов.

Стоит отметить, что этот необычный вид спорта был довольно популярен. Даже в Англии проявили к нему интерес: в 1902 году здесь состоялся первый турнир по пушболу. Тогда же об этой игре узнали и в России. Правила пушбола были напечатаны в журнале «Огонек», а в 1928 году показательный матч по пушболу даже включили в программу Первой Всесоюзной спартакиады.