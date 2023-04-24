«Рубикон»: что случилось с военным кораблем США в Бермудском треугольнике

О феномене Бермудского треугольника массово заговорили в середине ХХ века, и с тех пор эта загадочная локация, расположенная в Атлантическом океане, привлекает внимание не только мореплавателей и ученых, но и любителей мистики и конспирологии. Как таинственное исчезновение команды корабля военно-морских сил США «Рубикон» окончательно закрепило дурную славу за этими обманчиво безмятежными водами, рассказываем в материале «Рамблера».

21 октября 1944 года в Бермудском треугольнике при невыясненных обстоятельствах пропал корабль военно-морских сил США «Рубикон», на борту которого находились более 300 человек. Судно обнаружили уже на следующий день, и все бы было ничего, если бы не одно «но»: на борту не было ни единого живого существа, кроме собаки. Странным было и то, что последняя запись в бортовом журнале была сделана почти за месяц до загадочного исчезновения, когда судно заходило в Гаванский порт. Объяснить это забывчивостью экипажа едва ли представляется возможным — таких вольностей с ведением документов не допускают даже командиры торговых и прогулочных судов, не говоря уже о военных.

Видео дня

Сам корабль при этом не имел видимых повреждений: судно находилось в отличном техническом состоянии, на борту были запасы еды и воды, личные вещи членов команды также были обнаружены на судне. Единственная зацепка — отсутствующие спасательные шлюпки — породила версию о том, что экипаж экстренно покинул «Рубикон», спасаясь от внезапно начавшегося шторма.

Это была основное объяснение случившегося в далеком 1944 году, то есть за 6 лет до того, как некий Джонс — автор издания Associated Press опубликовал статью про «море дьявола» и «таинственные исчезновения». Сразу десятки подобных событий связали с «проклятыми водами» и Атлантидой: с тех пор каждый несчастный случай, происходивший в неспокойных водах Бермудского треугольника, квалифицировался как загадочный, а сотни фанатов теории сверхъестественного начинали строить свои гипотезы, отвергая реальные факты.