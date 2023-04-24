Привычки кошек, которые приводят людей в недоумение

Порой кошки делают очень странные вещи: «ловят» лапой воду в миске, ложатся на клавиатуру, когда вы работаете или, округлив глаза, смотрят куда-то вдаль (это иногда пугает). Одни их повадки вас умиляют, а вот другие до невозможности раздражают. Какие привычки кошек приводят хозяев в недоумение, рассказываем в материале «Рамблера».

На ноутбук или книгу кошка ложится по той же причине, по которой спихивают вещи на пол: питомец требует, чтобы вы отвлеклись от своих даже самых неотложных дел и обратили на него внимание. Даже если у вас горят все дедлайны и вы очень заняты, домашних любимцев это не сильно заботит. А вот внезапный безумный «тыгыдык» по дому абсолютно безвреден: он означает, что кошке просто надо высвободить накопившуюся энергию. Не пытайтесь в этот момент приструнить питомца — пара таких пробежек и любимец успокоится.

Если кошка начинает прижиматься лбом к стене или другому твердому предмету, ее следует показать ветеринару — обычно такое поведение говорит о повреждении нервной системы. Еще один момент, касающийся здоровья питомца: если домашний любимец начал жевать что-то несъедобное, это может говорить о том, что он испытывает стресс. Подумайте, что изменилось в его жизни, и попытайтесь убрать факторы, тревожащие питомца.