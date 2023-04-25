Что нельзя делать на Радоницу
В этом году Радоница выпала на 25 апреля. Это праздник, который православная церковь отмечает на девятый день после Пасхи. В этот день верующие поминают усопших и ходят на кладбище.
В народе 25 апреля называют Василий Парильщик, так как в этот день чтят память епископа Василия Парийского. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".
На Радоницу нельзя говорить плохие слова об умерших родственниках и знакомых, а также оставлять на кладбище еду, крашеные яйца, спиртное и устраивать пышные застолья. Можно принести цветы, зажечь свечи и помолиться об умерших.
Плохой приметой 25 апреля считалось:
- убираться — если сегодня наводить дома порядки, стирать, гладить, мыть пол, можно разбудить и разгневать Домового;
- ссориться с близкими — можно привлечь в семью большие неприятности;
- ходить в грязной одежде, иначе проблемы будут продолжать преследовать человека;
- знакомится с новыми людьми — знакомство не принесет ничего хорошего;
- делиться с окружающими своими планами — они не сбудутся.
Поверья гласят, что 25 апреля нужно быть внимательным к своей интуиции. Именно в этот день она может подсказать человеку верное решение.
Погодные приметы:
- дождь 25 апреля — к дождливому началу мая;
- теплый день — к хорошему урожаю;
- холодное утро и солнечный день — к засушливому лету.