Что нельзя делать на Радоницу

В этом году Радоница выпала на 25 апреля. Это праздник, который православная церковь отмечает на девятый день после Пасхи. В этот день верующие поминают усопших и ходят на кладбище.

© Wikipedia.org/ А.Е. Архипов. Радоница (Перед обедней). 1892

В народе 25 апреля называют Василий Парильщик, так как в этот день чтят память епископа Василия Парийского. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

На Радоницу нельзя говорить плохие слова об умерших родственниках и знакомых, а также оставлять на кладбище еду, крашеные яйца, спиртное и устраивать пышные застолья. Можно принести цветы, зажечь свечи и помолиться об умерших.

Плохой приметой 25 апреля считалось:

убираться — если сегодня наводить дома порядки, стирать, гладить, мыть пол, можно разбудить и разгневать Домового;

ссориться с близкими — можно привлечь в семью большие неприятности;

ходить в грязной одежде, иначе проблемы будут продолжать преследовать человека;

знакомится с новыми людьми — знакомство не принесет ничего хорошего;

делиться с окружающими своими планами — они не сбудутся.

Поверья гласят, что 25 апреля нужно быть внимательным к своей интуиции. Именно в этот день она может подсказать человеку верное решение.

Погодные приметы: