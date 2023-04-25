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Что нельзя делать на Радоницу

В этом году Радоница выпала на 25 апреля. Это праздник, который православная церковь отмечает на девятый день после Пасхи. В этот день верующие поминают усопших и ходят на кладбище.

Что нельзя делать на Радоницу
© Wikipedia.org/ А.Е. Архипов. Радоница (Перед обедней). 1892

В народе 25 апреля называют Василий Парильщик, так как в этот день чтят память епископа Василия Парийского. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

На Радоницу нельзя говорить плохие слова об умерших родственниках и знакомых, а также оставлять на кладбище еду, крашеные яйца, спиртное и устраивать пышные застолья. Можно принести цветы, зажечь свечи и помолиться об умерших.

Плохой приметой 25 апреля считалось:

  • убираться — если сегодня наводить дома порядки, стирать, гладить, мыть пол, можно разбудить и разгневать Домового;
  • ссориться с близкими — можно привлечь в семью большие неприятности;
  • ходить в грязной одежде, иначе проблемы будут продолжать преследовать человека;
  • знакомится с новыми людьми — знакомство не принесет ничего хорошего;
  • делиться с окружающими своими планами — они не сбудутся.

Поверья гласят, что 25 апреля нужно быть внимательным к своей интуиции. Именно в этот день она может подсказать человеку верное решение.

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Погодные приметы:

  • дождь 25 апреля — к дождливому началу мая;
  • теплый день — к хорошему урожаю;
  • холодное утро и солнечный день — к засушливому лету.
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