Как появилось выражение "дело в шляпе"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "дело в шляпе". Но мало кто знает о том, как оно появилось. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Как правило, данный фразеологизм используют, когда хотят указать на то, что дело сделано или близится к успешному завершению.

Существует три версии происхождения данного выражения. Согласно первой, фразеологизм возник в XIX веке из-за взяток. Несколько столетий назад для того, чтобы решить те или иные вопросы, люди нередко клали деньги чиновникам в шляпу. После взятки люди были уверены в том, что их проблема решится.

Если верить второй версии, во время отсутствия почтовой службы специальные гонцы зашивали важные документы внутрь своей шапки. То есть первоначально фразеологизм имел буквальное значение.

Но самой популярной версией является третья. По данным некоторых источников, древние евреи вытягиванием жребия из шляпы решали свои судебные тяжбы. Тот же ритуал использовался на Руси, когда люди вытаскивали из шапки права на различные привилегии вроде торговли или покупки чего-либо.