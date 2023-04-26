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День Фомаиды Медуницы: что нельзя делать 26 апреля

Православные верующие вспоминают мученицу Фомаиду Египетскую, которая в 476 году приняла смерть за веру. Мощи святой Фомаиды были перенесены в Константинополь – многие приходят к ним помолиться о духовной радости и об освобождении от страстей.

День Фомаиды Медуницы: что нельзя делать 26 апреля
© Unsplash

В народном календаре этот день именовали днем Фомаиды Медуницы. Наши предки 26 апреля (как правило, самые опытные хозяйки) непременно старались найти время сходить в лес и нарвать медуницы. После ее использовали для заваривания в чай или добавляли в салаты.

В этот день запрещалось

  • Тратить большие суммы денег, делать крупные и серьезные покупки.
  • Заигрывать с противоположным полом, изменять супругу или супруге, флиртовать с кем-либо.
  • В этот день считалось плохой приметой завершать грудное вскармливание младенца.
  • Не стоит звать гостей и самим ходить в чужие дома.
  • Ходить на охоту на зайцев.
  • Ругаться с близкими или супругом/супругой.
  • Одеваться в темное.

Что нельзя делать на Радоницу

Хорошими приметами в этот день считалось заняться уборкой в доме, посетить баню, навестить усопших родственников на кладбище.

Погодные приметы

  • Пасмурный прохладный день предвещает жаркое и сухое лето.
  • Припекает солнце – вся оставшаяся весна будет теплой.
  • Если ива уже зацвела – морозов больше не предвидится.
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