День Фомаиды Медуницы: что нельзя делать 26 апреля

Православные верующие вспоминают мученицу Фомаиду Египетскую, которая в 476 году приняла смерть за веру. Мощи святой Фомаиды были перенесены в Константинополь – многие приходят к ним помолиться о духовной радости и об освобождении от страстей.

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В народном календаре этот день именовали днем Фомаиды Медуницы. Наши предки 26 апреля (как правило, самые опытные хозяйки) непременно старались найти время сходить в лес и нарвать медуницы. После ее использовали для заваривания в чай или добавляли в салаты.

В этот день запрещалось

Тратить большие суммы денег, делать крупные и серьезные покупки.

Заигрывать с противоположным полом, изменять супругу или супруге, флиртовать с кем-либо.

В этот день считалось плохой приметой завершать грудное вскармливание младенца.

Не стоит звать гостей и самим ходить в чужие дома.

Ходить на охоту на зайцев.

Ругаться с близкими или супругом/супругой.

Одеваться в темное.

Хорошими приметами в этот день считалось заняться уборкой в доме, посетить баню, навестить усопших родственников на кладбище.