День Фомаиды Медуницы: что нельзя делать 26 апреля
Православные верующие вспоминают мученицу Фомаиду Египетскую, которая в 476 году приняла смерть за веру. Мощи святой Фомаиды были перенесены в Константинополь – многие приходят к ним помолиться о духовной радости и об освобождении от страстей.
В народном календаре этот день именовали днем Фомаиды Медуницы. Наши предки 26 апреля (как правило, самые опытные хозяйки) непременно старались найти время сходить в лес и нарвать медуницы. После ее использовали для заваривания в чай или добавляли в салаты.
В этот день запрещалось
- Тратить большие суммы денег, делать крупные и серьезные покупки.
- Заигрывать с противоположным полом, изменять супругу или супруге, флиртовать с кем-либо.
- В этот день считалось плохой приметой завершать грудное вскармливание младенца.
- Не стоит звать гостей и самим ходить в чужие дома.
- Ходить на охоту на зайцев.
- Ругаться с близкими или супругом/супругой.
- Одеваться в темное.
Хорошими приметами в этот день считалось заняться уборкой в доме, посетить баню, навестить усопших родственников на кладбище.
Погодные приметы
- Пасмурный прохладный день предвещает жаркое и сухое лето.
- Припекает солнце – вся оставшаяся весна будет теплой.
- Если ива уже зацвела – морозов больше не предвидится.