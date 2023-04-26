Фата-моргана: как работает иллюзия с парящими кораблями-призраками

Смотря на эти фото возникает ощущения, что мы переносимся во вселенную "Пиратов Карибского моря", где корабли-никого не удивляют. Но на самом деле, эти снимки не фотомонтаж и не кадр из кино — это оптическая иллюзия. "Рамблер" расскажет о том, как природа пошутила над нашим глазом и почему это явления носит загадочное имя "Фата-моргана".

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Фата-моргана — это оптическая иллюзия, когда объекты кажутся находящимися в воздухе или на земле, где их на самом деле нет. Это происходит из-за лучистой инверсии, когда слои воздуха различной плотности создают линзы, которые ломают свет и создают необычные эффекты.

Название Фата-моргана происходит от французского словосочетания "Fata Morgana", что означает "волшебный образ". Эта оптическая иллюзия была названа так в честь легендарной феи Морганы, которая в средневековых легендах была известна как волшебница, способная создавать иллюзии.

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Фата-моргана может проявляться в различных формах, но наиболее распространенной является иллюзия озера или моря на земле, которое кажется находящимся вдали от зрителя. Это происходит из-за отражения неба в слоях воздуха с разной температурой, создавая впечатление, что на земле есть зеркальная поверхность воды.

Также Фата-моргана может создавать иллюзии, например, кораблей, которые кажутся летающими в небе, гор, которые кажутся находящимися вдали, хотя они находятся вблизи, и т.д.

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