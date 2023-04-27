Что известно о первых детях, зачатых с помощью робота

Пока одни убеждены в том, что человечество может размножаться только естественным путем, и в будущем это не изменится, другие верят в силу технологий.

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И неспроста: не так давно на свет появились первые дети, зачатые с помощью робота. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Испанские инженеры из Барселоны разработали робота для инъекции спермы, с помощью которого удалось автоматизировать процесс экстракорпорального оплодотворения.

В своей работе ученые использовали вибрирующую иглу, которая прокалывает яйцеклетку и откладывает в ней сперматозоид. Что любопытно, с помощью контроллера Sony PlayStation ей смог успешно воспользоваться даже инженер без реального опыта в медицине бесплодия.

Осенью 2022 года посредством новой технологии успешно забеременели две пациентки. В ходе работы медики использовали донорские яйцеклетки, которые после оплодотворения были имплантированы в матки пациенток. Беременность женщин прошла успешно, в этом году они родили двух девочек.