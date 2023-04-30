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4 самых дорогих пород кошек в мире

В то время как одни люди предпочитают брать питомцев из приютов, другие же готовы отдавать баснословные деньги за самые редкие породы.

4 самых дорогих пород кошек в мире
© Unsplash

Для кого-то это покажется безумием, но стоимость некоторых кошек подчас может достигать 20 тысяч долларов.

Подробнее о самых дорогих кошках – в материале "Рамблера".

Саванна

Matt/Flickr

Эта порода весьма молодая – ее разводят в США с 2001 года. Саванна является гибридом домашней кошки и африканского сервала. Ее главным отличием являются пятнистый мех и вес – к трем годам кошки этой породы весят около 15 килограммов.

Стоимость такого питомца варьируется от пяти до 20 тысяч долларов.

Чаузи

Wilczakrew/commons.wikimedia.org

Чаузи является потомком абиссинской кошки и дикого камышового кота. Неудивительно, что эти коты могут весить до 17 килограммов. Они отличаются любознательностью, активностью и выносливостью, поэтому им нужно много свободного пространства.

Такая кошка обойдется в 10 тысяч долларов.

Бенгальская кошка

unsplash.com

Этот гибрид дикой бенгальской кошки и домашней кошки также вывели в США. Характерной чертой бенгалов является пятнистый окрас. Эти животные также отличаются мускулистым телосложением и любовью к охоте. Бенгалы – своенравная порода, поэтому их нужно уметь воспитывать.

Приобрести такую кошку можно за 2000-5000 долларов.

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Као-мани

Lunile/commons.wikimedia.org

В Таиланде эту изящную породу разводят уже несколько сотен лет. Раньше као-мани разрешалось содержать только при королевском дворе. В переводе с тайского као-мани означает "белый драгоценный камень". В Таиланде убеждены, что эти кошки обладают даром излечивать людей.

За као-мани покупателям придется заплатить до 10 тысяч долларов. Дороже всего стоят кошки с гетерохромией.

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