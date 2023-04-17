Кошка Оливия породы шотландская вислоухая – полноценный член семьи певицы Тейлор Свифт. Благодаря своей уникальной внешности и забавным привычкам, кошка часто появляется в социальных соцсетях хозяйки и даже сопровождает ее во время турне.

Однако Оливия не только приносит радость своей хозяйке, но и зарабатывает большие деньги. Блогер @Gordey.bogdanov рассказал, что состояние кошки оценивается в 97 миллионов долларов.

Такие деньги кошка получила после того, как стала лицом рекламных кампаний брендов Coca-Cola, Keds и Diet Coke. Доходы кошки также растут благодаря продажам мерчандайза с ее изображением.

Подробнее о том, как кошка певицы Тейлор Свифт заработала целое состояние, смотрите в видео.