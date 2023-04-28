Пудов день: что нельзя делать 28 апреля

28 апреля православные верующие чтят память Пуда, Аристарха и Трофима – апостолов от 70-ти. Считается, что они входили в широкий круг учеников самого Христа и Его первых 12 апостолов. В народном календаре этот день отмечен как Пудов.

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В этот день особое внимание уделялось пчелам. Пчеловоды непременно проверяли пасеки и если на дворах уже появлялись первые полевые цветы, ульи выносили на улицу. Однако если до этого дня пчелы еще оставались в месте своей зимовки, то в улий их переносить строго запрещалось.

Хорошей приметой в Пудов день было съесть как можно больше меда – это сулило здоровье и благополучие на весь будущий год.

В этот день запрещалось

Раскрывать кому-то душу, делиться своими тайнами, в противном случае о них вскоре узнали бы все.

Занимать деньги в долг или, напротив, одалживать их кому-то. Если нарушить этот запрет, можно навлечь на себя нищету и неудачи.

Выбивать от пыли и вытряхивать подушки, матрасы и одеяла, иначе можно лишить себя и свою семью счастья.

Задерживаться на работе или уделять труду весь день от зари и до зари. Как ни парадоксально, наши предки верили, что игнорирование этого запрета может привести к финансовым трудностям.

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