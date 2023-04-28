Умеют ли слоны на самом деле бегать и прыгать

Существует миф, что слоны — единственные млекопитающие в мире, которые не способны совершать прыжки и бегать. Правда, неверным в этом утверждении является лишь первая его часть.

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На самом деле, есть и другие животные, не умеющие совершать эти, казалось бы, очень простые действия. Причины этого в разных случаях тоже различны. Так, например, попрыгать не получится у носорогов, гиппопотамов и даже ленивцы лишены этой способности.

Не могут бегать и прыгать и слоны. Почему они лишены этих умений, читайте в материале «Рамблера».

Несмотря на то, что слоны способны двигаться со скоростью до 40 километров в час, они никогда не меняют ходьбу на галоп. Дело в том, что эти животные просто не могут находиться без опоры.

От земли у слона одновременно могут оторваться лишь две ноги (в отличие, например, оттех же гиппопотамов и носорогов, которые при беге способны поднимать в воздух все четыре ноги). Отчасти это особенность слонов связана со строением их конечностей: и локти, и колени сгибаются вперед.