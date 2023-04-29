Мужчина послушал жену и выиграл 55 миллионов рублей

Малайзиец из города Кланг поучаствовал в лотерее по совету жены и выиграл сумму, которая эквивалентна 55 миллионам российских рублей. Об этом пишет Wau Post.
Житель Малайзии всегда покупал лотерейные билеты, на которых есть определенная комбинация чисел. Когда он пришел в магазин в очередной раз и увидел, что подходящего билета нет, с ним была жена. Она посоветовала не уходить, а выбрать другой билет. Он оказался выигрышным.
Мужчина получил в качестве приза три миллиона малайзийских ринггитов, или 55 российских рублей. Малайзиец планирует часть выигрыша отложить на будущее детей, а оставшуюся сумму передать жене: на его взгляд, она сможет распорядиться деньгами грамотно.
Ранее "Рамблер" писал о необычной тактике, которая помогла мужчине выиграть в лотерею.