Мужчина послушал жену и выиграл 55 миллионов рублей

Малайзиец из города Кланг поучаствовал в лотерее по совету жены и выиграл сумму, которая эквивалентна 55 миллионам российских рублей. Об этом пишет Wau Post .

Житель Малайзии всегда покупал лотерейные билеты, на которых есть определенная комбинация чисел. Когда он пришел в магазин в очередной раз и увидел, что подходящего билета нет, с ним была жена. Она посоветовала не уходить, а выбрать другой билет. Он оказался выигрышным.