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1 час назад

Мужчина послушал жену и выиграл 55 миллионов рублей

Мира Маркина

Малайзиец из города Кланг поучаствовал в лотерее по совету жены и выиграл сумму, которая эквивалентна 55 миллионам российских рублей. Об этом пишет Wau Post.

Мужчина послушал жену и выиграл 55 миллионов рублей
Фото: PxherePxhere

Житель Малайзии всегда покупал лотерейные билеты, на которых есть определенная комбинация чисел. Когда он пришел в магазин в очередной раз и увидел, что подходящего билета нет, с ним была жена. Она посоветовала не уходить, а выбрать другой билет. Он оказался выигрышным.

Мужчина получил в качестве приза три миллиона малайзийских ринггитов, или 55 российских рублей. Малайзиец планирует часть выигрыша отложить на будущее детей, а оставшуюся сумму передать жене: на его взгляд, она сможет распорядиться деньгами грамотно.

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Ранее "Рамблер" писал о необычной тактике, которая помогла мужчине выиграть в лотерею.

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