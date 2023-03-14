Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею

Американец из Мэриленда разбогател благодаря тактике, удивительной для многих. Его историей заинтересовалось информационное агентство UPI.

Мужчина из Лютервилла купил свой первый в жизни лотерейный билет около 10 лет назад. Он вписал комбинацию чисел, но ничего не выиграл. Американец использовал одни и те же цифры каждый раз, когда покупал билеты впредь.

Недавно, купив лотерейный билет на автозаправке, мужчина вновь вписал привычную комбинацию. Внезапная удача посетила его: упертый счастливчик выиграл 50 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей). Если бы не ошибка в одной цифре, мужчина сорвал бы джекпот в 10 миллионов долларов (около 757,2 миллиона рублей).

Но победитель не расстраивается. По его словам, у него есть большие планы и на полученный выигрыш:

«Мы (с женой – прим. ред.) собираемся оплатить счета и отправиться в долгожданное путешествие».