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1 час назад

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею 50 тысяч долларов

Мира Маркина

Американец из Мэриленда разбогател благодаря тактике, удивительной для многих. Его историей заинтересовалось информационное агентство UPI.

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина из Лютервилла купил свой первый в жизни лотерейный билет около 10 лет назад. Он вписал комбинацию чисел, но ничего не выиграл. Американец использовал одни и те же цифры каждый раз, когда покупал билеты впредь.

Недавно, купив лотерейный билет на автозаправке, мужчина вновь вписал привычную комбинацию. Внезапная удача посетила его: упертый счастливчик выиграл 50 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей). Если бы не ошибка в одной цифре, мужчина сорвал бы джекпот в 10 миллионов долларов (около 757,2 миллиона рублей).

Но победитель не расстраивается. По его словам, у него есть большие планы и на полученный выигрыш:

«Мы (с женой – прим. ред.) собираемся оплатить счета и отправиться в долгожданное путешествие».

Мужчина выиграл 51 млн рублей, но потерял лотерейный билет

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