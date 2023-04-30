30 апреля 1945 года: как уходил из жизни Адольф Гитлер

30 апреля 1945 года скончался Адольф Гитлер. «Рамблер» расскажет о том, как это было.

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Перед смертью Адольф Гитлер оставался в своем бункере в Берлине, который был окружен силами Советской армии. 20 апреля 1945 года он отметил свой 56-й день рождения, после чего у него появилась паранойя и страх перед возможной изменой со стороны своих ближайших помощников.

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По мере приближения советских войск к Берлину, Гитлер уходил все глубже в свой бункер и утратил контроль над войсками Третьего рейха. Он назначал и увольнял командиров, отдавал бессмысленные приказы и требовал выполнения невыполнимого.

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер совершает самоубийство, проглотив капсулу с цианистым калием и выстрелив себе в голову. Вскоре после этого Германия безоговорочно сдалась союзным войскам, положив конец мечтам Гитлера о «тысячелетнем» рейхе.

По крайней мере, с 1943 года становилось все более очевидным, что Германия сдастся под давлением союзных войск. В феврале того же года немецкая 6-я армия, заманенная вглубь Советского Союза, была уничтожена в Сталинградской битв , и немецкие надежды на продолжительное наступление на обоих фронтах испарились. Затем, в июне 1944 года, армии западных союзников высадились в Нормандии , Франция, и начали систематически оттеснять немцев к Берлину. К июлю 1944 года несколько немецких военачальников признали свое неминуемое поражение и замышляли отстранение Гитлера от власти, чтобы заключить более благоприятный мир. Однако их попытки убить Гитлера потерпели неудачу, и в ходе своих репрессий Гитлер казнил более 4000 соотечественников.

В январе 1945 года, столкнувшись с осадой Берлина советскими войсками, Гитлер удалился в свой бункер, чтобы дожить свои последние дни. Расположенное на глубине 17 метров, убежище состояло из 18 комнат и было полностью автономным, с собственным водо- и электроснабжением. Хотя Гитлер все больше сходил с ума, он продолжал отдавать приказы и встречаться с такими близкими подчиненными, как Герман Геринг, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс. Он также женился на своей давней любовнице Еве Браун всего за день до самоубийства.