Откуда появилось выражение "вешать лапшу на уши"
Одно из самых часто употребляемых выражений в России, когда мы говорим про умелую ложь связано почему-то с лапшой, которую вешают на уши. Версий происхождения этого выражения множество. "Рамблер" расскажет о двух теориях.
Выражение "вешать лапшу на уши" означает обманывать, вводить в заблуждение, рассказывать ложные сведения.
По одной версии
Истоки этой фразеологизма можно отнести к древнеримской культуре, где во время театральных представлений актеры, игравшие комические роли, надевали на голову маски с лапшой на ушах, чтобы смешно выглядеть.
Потом это выражение употреблялось в еще одной сфере: в Средние века на рынках продавцы сушили лапшу, натянув ее на веревку, по которой проходил воздух, чтобы лапша высыхала быстрее.
Некоторые продавцы обманывали покупателей, продавая уже высохшую лапшу, но говоря, что она свежая и только что сделана. В результате, выражение "вешать лапшу на уши" стало символизировать обман.
Другая версия
По второй версии, выражение "вешать лапшу на уши" имеет китайское происхождение. В китайском языке существует идиома "戴高帽子" (dài gāo mào zi), что буквально означает "надевать высокую шляпу". В переносном смысле это выражение означает давать ложные похвалы или лести, чтобы обмануть кого-то.
Китайские купцы, которые в XIX веке торговали с Россией, использовали эту идиому, когда им нужно было убедить русских покупателей купить более дорогой товар, чем они планировали. Они говорили, что товар высокого качества, но в то же время надевали на голову высокие шляпы, чтобы казаться более уважительными и привлекательными для русских покупателей. Таким образом, выражение "вешать лапшу на уши" пришло в Россию вместе с китайскими купцами и было широко использовано в русской речи в значении "обманывать, дезинформировать".