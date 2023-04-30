Откуда появилось выражение "вешать лапшу на уши"

Одно из самых часто употребляемых выражений в России, когда мы говорим про умелую ложь связано почему-то с лапшой, которую вешают на уши. Версий происхождения этого выражения множество. "Рамблер" расскажет о двух теориях.

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Выражение "вешать лапшу на уши" означает обманывать, вводить в заблуждение, рассказывать ложные сведения.

По одной версии

Истоки этой фразеологизма можно отнести к древнеримской культуре, где во время театральных представлений актеры, игравшие комические роли, надевали на голову маски с лапшой на ушах, чтобы смешно выглядеть.

Потом это выражение употреблялось в еще одной сфере: в Средние века на рынках продавцы сушили лапшу, натянув ее на веревку, по которой проходил воздух, чтобы лапша высыхала быстрее.

Некоторые продавцы обманывали покупателей, продавая уже высохшую лапшу, но говоря, что она свежая и только что сделана. В результате, выражение "вешать лапшу на уши" стало символизировать обман.

Другая версия

По второй версии, выражение "вешать лапшу на уши" имеет китайское происхождение. В китайском языке существует идиома "戴高帽子" (dài gāo mào zi), что буквально означает "надевать высокую шляпу". В переносном смысле это выражение означает давать ложные похвалы или лести, чтобы обмануть кого-то.