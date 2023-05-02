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Почему кошек сводит с ума валерьянка

В то время как на людей валерьянка оказывает успокаивающее воздействие, для кошек это лекарственное средство довольно опасно.

Почему кошек сводит с ума валерьянка
© Unsplash

Чаще всего попробовавшие валерьянку кошки начинают сходить с ума: пускать слюни, носиться по квартире, кататься по полу, громко мурлыкать и орать. Подробнее о том, почему валерьянка так влияет на кошек –  в материале "Рамблера".

Вышеназванные эффекты от валерьянки – это еще "цветочки". У некоторых животных случается куда более бурная реакция: они шипят на хозяев, пытаются укусить их или атаковать несуществующего врага. Иными словами, кошки начинают вести себя, как изрядно выпивший человек.

Но почему же валериана так влияет на кошек? Оказывается, все дело в актинидине, который содержится в лекарственном средстве и по своему составу схож с кошачьей мочой. Точнее с феромонами, которые в ней содержатся и провоцируют половое влечение.

Шести из десяти питомцев запах валерианы кажется крайне сексуальным, из-за чего они и начинают вести себя неадекватно. При этом на котят, которым еще не исполнилось полгода, валерьянка не влияет. Это объясняется тем, что у котят еще не проснулся половой инстинкт.

Ветеринары не рекомендуют давать животным валерьянку. Это средство приводит к сильнейшему гормональному всплеску, возбуждает центральную нервную систему и нарушает нормальную работу сердца животного.

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Если вам необходимо успокоить кошку, эксперты советуют прибегать к феромонам, которые прошли клинические испытания и дают постепенный мягкий эффект. Чтобы грамотно подобрать средство, следует проконсультироваться с ветеринаром.

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