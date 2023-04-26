Почему кошки мнут лапами хозяина или плед: видео

Если у вас есть кот или кошка, наверняка не раз вы замечали, как эти животные любят помять что-то лапками. Нередко они взбираются на хозяина и топчутся по нему, или делают это просто на чем-то мягком типа пледа или подушки.

"Рамблер" решил выяснить, почему такое происходит и что заставляет кошек делать такие движения.

В социальной сети TikTok пользовательница с ником @william_catt рассказала сразу о нескольких возможных причинах, по которым кошки топчутся лапками на одном месте.

Самые распространенные версии говорят о том, что кошки мнут лапами потому, что привыкли делать это в самом раннем возрасте – таким образом они ускоряют получение молока от своей матери во время кормления. Также таким методом кошки могут подготавливаться ко сну – будто утаптывают траву подобными движениями.