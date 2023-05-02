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Почему тунец плавает с открытым ртом

Ежегодно 2 мая отмечается Всемирный день тунца. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с целью повысить осведомленность населения планеты о ценности этой разновидности рыб.

Почему тунец плавает с открытым ртом
© Unsplash.com

По этом случаю делимся интересными фактами о тунце. Почему рыба плавает с открытым ртом, сколько весит самый большой тунец и почему раньше его боялись есть? Читайте в материале "Рамблера".

Тунцы отличаются от других рыб. Они очень быстро плавают и могут преодолевать большие расстояния благодаря особенному строению тела, которое сильно сужается к хвостовому стеблю, и большим плавникам. Средняя скорость рыбы - 40 километров в час, но иногда она может разгоняться до 100 километров в час. Тунец может пересечь Атлантику за 30 дней.

Самый большой тунец — тихоокеанский голубой. Он может достигать четырех метров в длину. Самый большой зарегистрированный вес тунца составлял 684 килограмма.

Еще одна из особенностей рыбы — то, что она всегда плавает с открытым ртом, не останавливаясь. Дело в том, что тунец, в отличие от других рыб, не может прокачивать воду через жабры из-за строения жаберных крышек. Они в 30 раз больше, поэтому усваивают почти половину содержащегося в воде кислорода. Если тунец остановится, он может умереть.

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Сейчас тунец часто употребляют в пищу. В нем очень много белка, а еще витаминов, макро- и микроэлементов. Однако раньше люди боялись его есть. Причина в цвете мяса тунца: оно не бледное, как у большинства других рыб, а ярко-красное, напоминающее больше говядину. Из-за высокой подвижности, у тунцов в мышцах вырабатывается миоглобин, который и "окрашивает" их мякоть.

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