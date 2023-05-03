Зачем спортсмены кусают медали

Если вы интересуетесь спортом, то наверняка во время просмотра соревнований не раз видели, как атлеты кусают медали. Как правило, они делают это, когда требуется позировать фотографам.

© Unsplash

Однако мало кто догадывается, по какой причине, спортсмены регулярно пробуют медали на зуб. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Считается, что данная традиция берет свое начало со времен глубокой древности, когда людям приходилось кусать золотые монеты. Золото – мягкий металл, поэтому зубы оставляют на нем вмятину. Укусив монету, торговцы выясняли, подлинными ли деньгами они владеют.

На трех Олимпиадах в начале XX века (в 1904, 1908 и 1912 годах) спортсменам вручали медали из чистого золота. Поэтому, когда они кусали их, у этого был некий смысл.

Однако затем победители состязаний удостаивались лишь серебряных наград с позолотой. Таким образом, проба на зуб осталась лишь узнаваемой традицией. Как правило, сами спортсмены не испытывают большого желания кусать свои награды – зачастую об этом их просят репортеры, которые хотят эффектно запечатлеть чемпиона.