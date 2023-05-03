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Зачем спортсмены кусают медали

Если вы интересуетесь спортом, то наверняка во время просмотра соревнований не раз видели, как атлеты кусают медали. Как правило, они делают это, когда требуется позировать фотографам.

Зачем спортсмены кусают медали
© Unsplash

Однако мало кто догадывается, по какой причине, спортсмены регулярно пробуют медали на зуб. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Считается, что данная традиция берет свое начало со времен глубокой древности, когда людям приходилось кусать золотые монеты. Золото – мягкий металл, поэтому зубы оставляют на нем вмятину. Укусив монету, торговцы выясняли, подлинными ли деньгами они владеют.

На трех Олимпиадах в начале XX века (в 1904, 1908 и 1912 годах) спортсменам вручали медали из чистого золота. Поэтому, когда они кусали их, у этого был некий смысл.

Однако затем победители состязаний удостаивались лишь серебряных наград с позолотой. Таким образом, проба на зуб осталась лишь узнаваемой традицией. Как правило, сами спортсмены не испытывают большого желания кусать свои награды – зачастую об этом их просят репортеры, которые хотят эффектно запечатлеть чемпиона.

Что спортсмены делали с мячом, который весил 23 килограмма

Но порой это приводит к печальным последствиям. Например, в на Олимпиаде в 2010 году саночник из Германии Давид Мёллер сломал зуб, неосторожно укусив медаль.

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