Откуда появилось выражение "седьмая вода на киселе"

Всем знакомо выражение "седьмая вода на киселе". Обычно мы используем эту фразу, когда говорим про очень дальних родственников.

© 123rf.com

Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда пошел этот фразеологизм, что такое "седьмая вода" и причем тут кисель? Рассказываем о происхождении выражения в материале "Рамблера".

История появления фразеологизма связана с приготовлением киселя. В русских деревнях этот напиток готовили из овсянки. Зерно замачивали водой, и из него вымывался крахмал, который процеживали и отваривали, чтобы получился кисель. Когда процедуру проделывали несколько раз, напиток с каждым разом становился все жиже и жиже, а на седьмой раз уже и вовсе переставал быть похожим по вкусу на кисель. Так и с родственниками: они настолько дальние, что можно сказать, уже не являются родственниками.

Еще одна версия происхождения выражения также связана с приготовлением традиционного напитка. Согласно ей, речь идет о долго стоящем киселе, на котором со временем появляется слой воды. Чем дольше он стоит, тем больше воды образуется на поверхности. Седьмая вода говорит о том, что до киселя этой жидкости уже очень далеко.