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Откуда появилось выражение "седьмая вода на киселе"

Всем знакомо выражение "седьмая вода на киселе". Обычно мы используем эту фразу, когда говорим про очень дальних родственников.

Откуда появилось выражение "седьмая вода на киселе"
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Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда пошел этот фразеологизм, что такое "седьмая вода" и причем тут кисель? Рассказываем о происхождении выражения в материале "Рамблера".

История появления фразеологизма связана с приготовлением киселя. В русских деревнях этот напиток готовили из овсянки. Зерно замачивали водой, и из него вымывался крахмал, который процеживали и отваривали, чтобы получился кисель. Когда процедуру проделывали несколько раз, напиток с каждым разом становился все жиже и жиже, а на седьмой раз уже и вовсе переставал быть похожим по вкусу на кисель. Так и с родственниками: они настолько дальние, что можно сказать, уже не являются родственниками.

Еще одна версия происхождения выражения также связана с приготовлением традиционного напитка. Согласно ей, речь идет о долго стоящем киселе, на котором со временем появляется слой воды. Чем дольше он стоит, тем больше воды образуется на поверхности. Седьмая вода говорит о том, что до киселя этой жидкости уже очень далеко.

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Однако числительное "семь" в обоих версиях использовалось символически и ничего конкретного не значило. Иногда можно услышать, как говорят по-другому: например, "десятая вода на киселе" или "девятая".

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