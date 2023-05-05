Луков день: что нельзя делать 5 мая

5 мая православные верующие почитают апостола Луку – врача и первого иконописца. В народе этот день именуют Луковым днем.

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Апостолу Луке принято молиться о правосудии, исцелении и успехе во врачевании.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 5 мая

Сегодня нельзя выходить из дома девушкам, которые хотят родить ребенка. Считается, что ведьмы могут навести на них порчу.

5 мая не рекомендуется находиться в одиночестве – это может привлечь злых духов.

Родителям младенца нельзя ничего выносить из дома – это к несчастьям.

В Луков день запрещено ссориться. В противном случае, помириться будет крайне сложно.

Приметы

Если сегодня кукует кукушка, холодов больше не будет.

Чистое небо на западе вечером говорит об отсутствии дождя на следующий день.

Если заметили на небе кучевые облака, грядет дождь.

Найти деньги – к хорошей прибыли.