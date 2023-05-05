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Откуда появилось выражение "водить за нос"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "водить за нос". Как правило, его используют, когда говорят о том, что человека обманывают, вводят в заблуждение.

Откуда появилось выражение "водить за нос"
© Unsplash

Но мало кто знает о происхождении данного фразеологизма. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Специалисты сходятся во мнении, что фразеологизм пришел к нам из стран Средней Азии. В этих государствах верблюдам прокалывали ноздри и продевали через отверстие кольцо. Затем к кольцу привязывали веревку и тянули. Чтобы избежать боли, животное шло за хозяином без сопротивления.

В Европе и на Руси таким же образом люди управляли быками и медведями на ярмарках. Зверей эксплуатировали ради выгоды, но они не могли противостоять людям и выполняли все, что от них требовали. Как правило, этим промышляли цыгане, которые пытались заработать себе на пропитание.

Откуда появилось выражение "седьмая вода на киселе"

Поскольку развлечений в те времена было крайне мало, людей забавляли цыгане с медведями, и они охотно отсыпали им монет.

Подобно покорному животному, человек, которого водят за нос, попадает под влияние обманщика и верит тому, что ему говорят.

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