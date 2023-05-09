Символы победы в Великой Отечественной войне: интересные факты
Великая Отечественная война для страны стала тяжелейшим испытанием, нет такой семьи, кого не коснулась бы ВОВ. И конечно же, победа – это праздник, который и не мог быть без слез на глазах. За годы, что шла война, а люди на фронте и в тылу приближали победу, как могли, у нее появились свои символы.
«Рамблер» рассказывает о главных символах победы в Великой Отечественной войне.
Знамя Победы
Это не просто главный, а еще и официальный символ, правда соответствующий указ был подписан лишь в 1996 году. В апреле 1945 года под Берлином воевали девять советских дивизий, столько же было изготовлено и знамен. А 30 апреля над Рейхстагом знамя Победы водрузили бойцы Егоров и Кантария из 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Сейчас оно находится в Центральном музее Вооруженных сил на вечном хранении.
Орден «Победа»
За все время этот орден вручен был лишь двадцать раз – Жукову, Василевскому, Сталину, Коневу, Рокоссовскому, Малиновскому, Толбухину, Говорову, Тимошенко, Антонову, Мерецкову, причем Сталин и Жуков награду получили дважды. Из иностранцев награды были удостоены Дуайт Эйзенхаур, Бернард Монтгомери, Иосип Броз Тито, Михал Роля-Жимерский, король Румынии Михай. Последним этот орден получил Брежнев, правда потом его этой награды лишили.
Орден Славы
Этот орден вручался рядовым бойцам и сержантам, а в авиации – младшим лейтенантам. Орден могли вручить за уничтожение нескольких танков, захват вражеских окопов с пленением или уничтожением противника, удачную разведку, спасение знамени и другие заслуги.
Плакат «Родина-мать зовет!»
Плакат создал советский художник Ираклий Тоидзе. Прообразом стала его жена, которая прибежала к нему в мастерскую сказать, что началась война. Художника поразила решимость, ужас и одновременно спокойствие жены. Через пять дней вышел первый тираж плаката.
Скульптура «Родина-мать»
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был возведен в 1967 году, строительство шло около десяти лет. На вершине кургана стоит скульптура Родины-матери с мечом в руке, высоко поднятой над головой. Считается, что здесь захоронено не менее 35 тысяч советских воинов.
Песня «Священная война»
Таким же мощным символом стала песня «Вставай, страна огромная». Стихи Василий Лебедев-Кумач написал в первый день войны, через два дня их опубликовали, и композитор Александр Александров написал к ним музыку. Под эту песню колонны солдат уходили на фронт.
Вечный огонь
Символ победы и памяти о павших воинах. Первый вечный огонь в СССР был зажжен в Ленинграде на Марсовом поле в 1957 году, потом он появился в Москве и в других городах страны.
Красные гвоздики
Гвоздики принято дарить ветеранам, эти же цветы принято приносить к вечному огню и на могилы погибших в войне. Этот цветок стал известным символом еще во времена Великой французской революции 1793 года, в России ее использовали как символ революции. Символом победы этот цветок стал не просто так. Гвоздика – один из самых стойких и выносливых цветов, а ее цвет символизирует пролитую кровь.
В Москве в День Победы ветераны часто собираются на Театральной площади, а москвичи поздравляют их и дарят им красные гвоздики. Там же нередко устанавливают полевую кухню, где каждый может попробовать фронтовую кашу.
Георгиевская лента
Важным символом георгиевская ленточка стала не так давно – первая акция прошла в 2005 году и мгновенно стала популярной. Сейчас без георгиевской ленточки невозможно вообразить День Победы. История ленты начинается в 1769 году, когда был учрежден орден святого Георгия Победоносца, который было принято носить на ленте, сочетающей черный и оранжевый цвета. В СССР лента получила название гвардейской. Кстати, орден Славы венчала именно эта лента.