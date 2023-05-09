Символы победы в Великой Отечественной войне: интересные факты

Великая Отечественная война для страны стала тяжелейшим испытанием, нет такой семьи, кого не коснулась бы ВОВ. И конечно же, победа – это праздник, который и не мог быть без слез на глазах. За годы, что шла война, а люди на фронте и в тылу приближали победу, как могли, у нее появились свои символы.

«Рамблер» рассказывает о главных символах победы в Великой Отечественной войне.

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Знамя Победы

Это не просто главный, а еще и официальный символ, правда соответствующий указ был подписан лишь в 1996 году. В апреле 1945 года под Берлином воевали девять советских дивизий, столько же было изготовлено и знамен. А 30 апреля над Рейхстагом знамя Победы водрузили бойцы Егоров и Кантария из 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Сейчас оно находится в Центральном музее Вооруженных сил на вечном хранении.

Орден «Победа»

За все время этот орден вручен был лишь двадцать раз – Жукову, Василевскому, Сталину, Коневу, Рокоссовскому, Малиновскому, Толбухину, Говорову, Тимошенко, Антонову, Мерецкову, причем Сталин и Жуков награду получили дважды. Из иностранцев награды были удостоены Дуайт Эйзенхаур, Бернард Монтгомери, Иосип Броз Тито, Михал Роля-Жимерский, король Румынии Михай. Последним этот орден получил Брежнев, правда потом его этой награды лишили.

Орден Славы

Этот орден вручался рядовым бойцам и сержантам, а в авиации – младшим лейтенантам. Орден могли вручить за уничтожение нескольких танков, захват вражеских окопов с пленением или уничтожением противника, удачную разведку, спасение знамени и другие заслуги.

Плакат «Родина-мать зовет!»

Ираклий Моисеевич Тоидзе

Плакат создал советский художник Ираклий Тоидзе. Прообразом стала его жена, которая прибежала к нему в мастерскую сказать, что началась война. Художника поразила решимость, ужас и одновременно спокойствие жены. Через пять дней вышел первый тираж плаката.

Скульптура «Родина-мать»

Anton Ruiter/Flickr

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был возведен в 1967 году, строительство шло около десяти лет. На вершине кургана стоит скульптура Родины-матери с мечом в руке, высоко поднятой над головой. Считается, что здесь захоронено не менее 35 тысяч советских воинов.

Песня «Священная война»

Таким же мощным символом стала песня «Вставай, страна огромная». Стихи Василий Лебедев-Кумач написал в первый день войны, через два дня их опубликовали, и композитор Александр Александров написал к ним музыку. Под эту песню колонны солдат уходили на фронт.

Вечный огонь

Символ победы и памяти о павших воинах. Первый вечный огонь в СССР был зажжен в Ленинграде на Марсовом поле в 1957 году, потом он появился в Москве и в других городах страны.

Красные гвоздики

Гвоздики принято дарить ветеранам, эти же цветы принято приносить к вечному огню и на могилы погибших в войне. Этот цветок стал известным символом еще во времена Великой французской революции 1793 года, в России ее использовали как символ революции. Символом победы этот цветок стал не просто так. Гвоздика – один из самых стойких и выносливых цветов, а ее цвет символизирует пролитую кровь.

В Москве в День Победы ветераны часто собираются на Театральной площади, а москвичи поздравляют их и дарят им красные гвоздики. Там же нередко устанавливают полевую кухню, где каждый может попробовать фронтовую кашу.

Георгиевская лента