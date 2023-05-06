Что Эдгар Кейси предсказал России и Китаю

Эдгар Кейси, появившийся на свет в семье обыкновенного фермере в марте 1877 года, вошёл в историю как «американский Нострадамус». Он сделал ряд предсказаний, которые позволили ему стать величайшим ясновидящим США. Например, он говорил о том, что Россия и Китай должны объединить свои земли.

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Впервые о Кейси заговорили в девятилетнем возрасте. Как-то утром он проснулся и понял, что знает наизусть весь школьный учебник. Всё, что ему для этого потребовалось, так это просто прислушаться к внутреннему голосу, который рекомендовал немедленно лечь спать. С этого момента удивлённый Кейси стал интересоваться мистикой и посещать выступления экстрасенсов. Кстати, на одной из таких встреч Кейси познакомился с Элом Лейном, который погрузил будущего предсказателя в транс. Собственно, так уникальные способности и проснулись.

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Находясь под гипнозом, Кейси говорил в том числе и о своём заболевании, а также способах, благодаря которым его можно вылечить. Выйдя из гипнотического состояния, Эдгар не смог вспомнить ни единого слова из сказанного. Но Лейн сообразил — способности Кейси можно использовать для лечения других людей.

Через некоторое время во время транса Кейси стал говорить не только о болячках, но и делать предсказания. Так, в частности, находясь в состоянии гипнотического сна, Эдгар заявил, что к концу XX века Советский Союз перестанет существовать. Его преемницей станет Россия, которой суждено сыграть особую роль на планете. Согласно словам Кейси, наша страна создаст «лучший мир», полагаясь на свой беспрекословный авторитет в продвижении мирных принципов и объединяя все народы.

Кейси предсказывал и то, что отношения между Вашингтоном и Москвой в итоге улучшатся. Инициатором дружбы будет именно российская сторона, а вот американцы ответят взаимностью только тогда, когда поймут — роль США как гегемона уже сыграна.