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Марков день: что нельзя делать 8 мая

8 мая православные верующие чтят память одного из авторов Евангелия – апостола Марка. В народном календаре 8 мая отмечено как Марков день.

Марков день: что нельзя делать 8 мая
© Unsplash

Наши предки верили, что от этого святого зависит, на сколько часто в этом сезоне будут идти дожди, которые крайне важны для хорошего урожая. В этот день многие готовили отвары из первой крапивы – считалось, что такой напиток поможет укрепить здоровье и оградить человека от несчастий.

Что нельзя делать 8 мая

  1. Согласно поверьям, в Марков день не стоило в доме мыть полы или проводить любую другую влажную уборку, чтобы не вымыть с водой из дома достаток и благополучие.
  2. Плохой приметой считалось в этот день плохо говорить о себе или демонстрировать свою неуверенность. Предки верили, что если в день Марка повторять, что все получится и все окажется по силам – так оно и будет. А вот фразы типа "Я не смогу, не справлюсь" могли обернуться действительно большими неудачами в делах.
  3. В такой день не стоило рассказывать даже близким о своих планах и тайнах, в противном случае все это стало бы известно всем окружающим.
  4. В Марков день возлюбленные старались не говорить о помолвке или совместной жизни в будущем, чтобы не разрушить свое счастье.

Юрьев день: что нельзя делать 6 мая

Погодные приметы

  • Если к этому дню зацвели яблони - летом будет хороший урожай.
  • Теплый и ясный день сегодня обещает хорошую погоду летом.
  • Сильный ветер сулит позднее наступление лета.
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