Марков день: что нельзя делать 8 мая
8 мая православные верующие чтят память одного из авторов Евангелия – апостола Марка. В народном календаре 8 мая отмечено как Марков день.
Наши предки верили, что от этого святого зависит, на сколько часто в этом сезоне будут идти дожди, которые крайне важны для хорошего урожая. В этот день многие готовили отвары из первой крапивы – считалось, что такой напиток поможет укрепить здоровье и оградить человека от несчастий.
Что нельзя делать 8 мая
- Согласно поверьям, в Марков день не стоило в доме мыть полы или проводить любую другую влажную уборку, чтобы не вымыть с водой из дома достаток и благополучие.
- Плохой приметой считалось в этот день плохо говорить о себе или демонстрировать свою неуверенность. Предки верили, что если в день Марка повторять, что все получится и все окажется по силам – так оно и будет. А вот фразы типа "Я не смогу, не справлюсь" могли обернуться действительно большими неудачами в делах.
- В такой день не стоило рассказывать даже близким о своих планах и тайнах, в противном случае все это стало бы известно всем окружающим.
- В Марков день возлюбленные старались не говорить о помолвке или совместной жизни в будущем, чтобы не разрушить свое счастье.
Погодные приметы
- Если к этому дню зацвели яблони - летом будет хороший урожай.
- Теплый и ясный день сегодня обещает хорошую погоду летом.
- Сильный ветер сулит позднее наступление лета.