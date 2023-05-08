Марков день: что нельзя делать 8 мая

Наши предки верили, что от этого святого зависит, на сколько часто в этом сезоне будут идти дожди, которые крайне важны для хорошего урожая. В этот день многие готовили отвары из первой крапивы – считалось, что такой напиток поможет укрепить здоровье и оградить человека от несчастий.