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Откуда пошло суеверие стучать по дереву, чтобы не сглазить

Всем знакомо суеверие, согласно которому необходимо постучать трижды по чему-то деревянному, чтобы не сглазить. Некоторые переняли привычку от своих бабушек и дедушек и делают так до сих пор.

Откуда пошло суеверие стучать по дереву, чтобы не сглазить
© Unsplash.com

Но знаете ли вы, откуда пошло это суеверие и зачем все-таки стучать по дереву? Рассказываем в материале "Рамблера".

Принято считать, что у этого суеверия тысячелетняя история. Существует мнение, что оно появилось в древности от христиан, которые касались деревянного креста на шее всякий раз, когда встречались со злом. Еще одна версия гласит об индоевропейском или кельтском происхождении суеверия. Кельты считали, что в стволах деревьев живут добрые духи, которых можно позвать на помощь, притронувшись к коре.

Однако историки больше склоняются к другой версии происхождения распространенного суеверия. Согласно ей, оно произошло от популярной в Англии XIX века детской игры, которая называлась "Тигги Тачвуд". По правилам она похожа на знакомые нам салочки. Тот, кого осалили, должен догнать других участников и дотронуться, чтобы сделать водой. Однако другой мог коснуться деревянного предмета, например, угла стола или двери, и таким образом защититься, получить иммунитет.

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Со временем этот ритуал распространился среди взрослых людей, которые стали стучать по дереву символически, чтобы отвлечь от себя беду и не сглазить. А позднее суеверие ушло далеко за пределы Англии и появилось в том числе и в России. У нас также есть аналогичное суеверие, согласно которому нужно постучать упавшей вилкой, ножом или ложкой по углу стола, чтобы в дом не пришел незваный мужчина или женщина.

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