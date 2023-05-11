Максим-Березосок: что нельзя делать 11 мая

11 мая отмечается народный праздник Макисм-Березосок. Название день получил в честь мученика Максима, чью память чтит православная церковь в этот день. Наши предки в эту дату собирали березовый сок. Считалось, что он может излечить от всех болезней.

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По традиции 11 мая люди выходили на природу с большими чашами, куда собирали березовый сок. Потом из него делали целебный отвар. В древности его употребляли от цинги, подагры, артрита и воспалительных заболеваний.

Если вы в этот день занимаетесь работами в огороде, то обязательно сделайте перерыв на плотный обед. В древности считалось, что чем сытнее будет обед, тем лучше будет урожай.

Что нельзя делать 11 мая

Так как березовый сок использовали в качестве целебного, запрещалось употреблять его ради удовольствия. Все, что было собрано 11 мая, отдавали больным. Те, кто пили его просто так, могли серьезно заболеть.

Также запрещалось в эту дату умываться обычной водой. Делать это надо строго березовым соком, иначе человека ждут кожные заболевания.

От некоторых процедур стоит отказаться. Нельзя прокалывать уши, иначе человека ждет глухота. Также нельзя стричь малышей до трех лет, в ином случае им грозит болезнь.

Запрещено делать в доме какие-либо ремонтные работы. Тот, кто будет заниматься этим, лишиться денег и благополучия.

Народные приметы на 11 мая