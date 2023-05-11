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Откуда появилось выражение “через пень-колоду”

Большинство из нас хотя бы однажды сталкивалось с выражением "делать через пень-колоду". Обычно так говорят о небрежных, неумелых действиях. Синонимом данного фразеологизма является выражение "делать спустя рукава".

Откуда появилось выражение “через пень-колоду”
© unsplash.com

Подробнее о том, как возник фразеологизм "через пень-колоду" –в материале "Рамблера".

Согласно самой распространенной версии, данное выражение пришло из лексикона лесорубов, охотников и грибников, промышлявших в дремучих лесах. В частности, считается, что лесорубы употребляли его, когда было неудобно перетаскивать бревна через пни.

Изначально данный фрезеологизм существовал в форме сравнения и звучал так: "Валить дерево, как через пень колоду тащить". Иными словами, так же неудобно, как тащить через пень толстое бревно.

Откуда появилось выражение "водить за нос"

Существует и другая версия, согласно которой выражение возникло как описание ходьбы по лесу с буреломом. "Идешь через пень в колоду", – значит, идешь, перешагивая через пень, и попадаешь в трухлявое дерево.

К слову, колода – это обрубок толстого бревна, приспособленный для каких-либо целей. В старину колодами часто называли упавшие деревья.

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