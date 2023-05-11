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Король лжецов: 5 неизвестных фактов о реальном бароне Мюнхгаузене

Большинству из нас барон Мюнхгаузен известен как литературный персонаж анекдотических рассказов. Как правило, в данных произведениях барон становится центральной фигурой самых невероятных событий.

Король лжецов: 5 неизвестных фактов о реальном бароне Мюнхгаузене
© G. Bruckner

Имя Мюнхгаузена давно стало нарицательным – обычно его используют для обозначения человека, рассказывающего небылицы.

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Однако мало кто знает о том, что Мюнхгаузен существовал в реальной жизни. Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен появился на свет 11 мая 1720 года. Подробнее о самых любопытных фактах из его жизни – в материале "Рамблера".

Король лжецов

Так Мюнхгаузена именовали неспроста. С 1752 года и до самой смерти барон проживал в Боденвердере, где общался зачастую лишь с соседями, которым регулярно рассказывал самые невероятные истории о своих охотничьих похождениях в России. Так, Мюнхгаузен просвещал знакомых о волке, запряженном в сани, на котором он въезжал в Петербург, о вишневом дереве, выросшем на голове у оленя и не только.

Настоящее происшествие

Вопреки распространенному мнению, некоторые из рассказов Мюнхгаузена были подлинными. К примеру, как-то раз он поделился историей о поездке в санях русской императрицы. Мюнхгаузен вспоминал, что в санях были целые комнаты для различных нужд. И это действительно так: Екатерина II путешествовала в санях, в которых были кабинет, спальня и библиотека.

Внезапная слава

В 1786 году историк Эрих Распе написал книгу "Рассказы барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и кампаниях в России". После выхода книги в свет в Боденвердер толпами принялись стекаться туристы, которые мечтали воочию увидеть барона-лжеца. Чтобы сохранить хоть какую-то приватность, барону пришлось ставить вокруг дома слуг.

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Первоклассное вранье

Когда Мюнхгаузен делился своими невероятными историями, слушатели были уверены, что барон не в своем уме. Однако Мюнхгазуен был превосходным рассказчиком и зачастую он сам глубоко верил в то, что говорит.

Последняя небылица

Изматывающий развод со второй женой Бернардиной фон Брун подорвал здоровье Мюнхгаузена. Вскоре он скончался от апоплексического удара. Перед самой смертью на вопрос служанки о том, как он лишился двух пальцев на ноге, барон заявил: "Их откусил на охоте белый медведь".

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